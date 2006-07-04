Рахункова палата ”накопала” багато цікавого у Секретаріаті Президента

Реорганізація Адміністрації та Секретаріату Президента України, а також залучення спеціалістів на державну службу до цих установ здійснювалися з недотриманням вимог Кодексу законів про працю України та законодавства про державну службу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Рахункової палати із посиланням на аудит ефективності використання коштів державного бюджету Державним управлінням справами у 2005 році.

Як повідомляє Рахункова палата, за результатами аудиту встановлено, що виявлені порушення призвели до бюджетних правопорушень при використанні коштів на оплату праці.

Зокрема, встановлено, що протягом 2005 року та І кварталу 2006 року одночасно існувало три організації: Адміністрація та два Секретаріати Президента України, які мали один ідентифікаційний код. Додаткові витрати, пов`язані з виплатою різного роду допомог та компенсацій, які проводилися при звільненні їх працівників у зв`язку з ліквідацією органа, склали 1,6 млн. грн.

В порушення вимог Кодексу законів про працю окремі працівники Адміністрації, які були попереджені про наступне скорочення, що розпочалося з лютого 2005 року, продовжували працювати в неіснуючому державному органі до березня 2006 року, що також призвело до додаткових витрат на оплату праці в сумі 957 тис. грн.

Преміювання працівників Секретаріату, Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції та ДУС здійснювалося протягом І півріччя 2005 року знеособлено (без затверджених керівництвом списків), а надбавка, встановлена розпорядженнями Кабінету Міністрів України, виплачувалася до набрання ними чинності. Це зумовило порушення при використанні коштів на оплату праці у сумі майже 2 млн. грн.

Аудиторами встановлено, що при підборі і розстановці кадрів як Секретаріат Президента України, так і ДУС не завжди дотримувалися вимог законодавства про державну службу стосовно наявності вищої освіти відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем. Конкурси на заміщення вакантних посад не проводилися, мали місце непоодинокі випадки зарахування на посади до Секретаріату осіб без відповідного рівня освіти або з вищою освітою за спеціальностями, які не мають відношення до встановлених напрямів діяльності.

Наприклад, у 2005 році з 36 осіб, які займали посади в Секретаріаті Президента України від спеціаліста І категорії до завсектором (присвоєно від 7 до 5 рангів державних службовців), повну загальну середню освіту мали 13 осіб; професійно-технічну - 11; неповну вищу - 12 осіб.

Про ці та інші недоліки повідомлено Президенту України, повідомляє прес-служба Рахункової палати.