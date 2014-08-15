Не можна допустити, щоби гуманітарну акцію зірвав теракт - Клімкін
02:24, 15 серпня 2014Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наполягає на тому, аби зробити все, аби гуманітарну акцію не зірвав терористичний акт.
REUTERS
Про це він написав у Twitter.
"Це принциповий момент для запобігання будь-яким провокаціям. Не можна допустити, щоби гуманітарну акцію зірвав терористичний акт", – написав Клімкін.
Голова МЗС повідомив, що двічі за день говорив з Сергієм Лавровим. "Сигнал незмінний: РФ несе відповідальність за дії терористів щодо гуманітарних вантажів, у тому числі російського", – написав він.
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