Не можна допустити, щоби гуманітарну акцію зірвав теракт - Клімкін

02:24, 15 серпня 2014
Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наполягає на тому, аби зробити все, аби гуманітарну акцію не зірвав терористичний акт.

REUTERS

Про це він написав у Twitter.

"Це принциповий момент для запобігання будь-яким провокаціям. Не можна допустити, щоби гуманітарну акцію зірвав терористичний акт", – написав Клімкін.

Голова МЗС повідомив, що двічі за день говорив з Сергієм Лавровим. "Сигнал незмінний: РФ несе відповідальність за дії терористів щодо гуманітарних вантажів, у тому числі російського", – написав він.

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