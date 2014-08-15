Не можна допустити, щоби гуманітарну акцію зірвав теракт - Клімкін

Про це він написав у Twitter.

"Це принциповий момент для запобігання будь-яким провокаціям. Не можна допустити, щоби гуманітарну акцію зірвав терористичний акт", – написав Клімкін.

Голова МЗС повідомив, що двічі за день говорив з Сергієм Лавровим. "Сигнал незмінний: РФ несе відповідальність за дії терористів щодо гуманітарних вантажів, у тому числі російського", – написав він.