Вантажівки з російским гуманітарним грузом виявилися напівпорожніми - журналіст (фото)

Про це повідомляє журналістка Financial Times Кортні Вівер у Twitter.

Більшість вантажівок, які перевірила Вівер виявилися напівпорожніми. За словами людей, які супроводжують груз, вантажівки напівпусті для того, щоб була можливість перекласти вантаж, якщо якась машина зламається.

Got to check out more convoy trucks this morning. A lot of them mostly empty like this one pic.twitter.com/9qM7bYliv9 — Courtney Weaver (@courtneymoscow) August 15, 2014

Запретных грузов в #гумконвой, как и предп-сь, не обнаружено. Причём открывали любую фуру по желанию ж-в. pic.twitter.com/88G5B7H1cD — Jüri Maloverjan (@MaloverjanBBC) August 15, 2014