Вантажівки з російским гуманітарним грузом виявилися напівпорожніми - журналіст (фото)
12:43, 15 серпня 2014Політика
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КАМАЗи з російським гуманітарним грузом - напівпорожні.
Courtney Weaver
Про це повідомляє журналістка Financial Times Кортні Вівер у Twitter.
Більшість вантажівок, які перевірила Вівер виявилися напівпорожніми. За словами людей, які супроводжують груз, вантажівки напівпусті для того, щоб була можливість перекласти вантаж, якщо якась машина зламається.
Журналістам показали напівпорожні вантажівки з російською "гуманітаркою"
Got to check out more convoy trucks this morning. A lot of them mostly empty like this one pic.twitter.com/9qM7bYliv9
— Courtney Weaver (@courtneymoscow) August 15, 2014
Запретных грузов в #гумконвой, как и предп-сь, не обнаружено. Причём открывали любую фуру по желанию ж-в. pic.twitter.com/88G5B7H1cD
— Jüri Maloverjan (@MaloverjanBBC) August 15, 2014
Here is another mostly empty one. Rus emergency services said they wanted reserve trucks if some break down 1/2 pic.twitter.com/4tO1gGOcrN
— Courtney Weaver (@courtneymoscow) August 15, 2014
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