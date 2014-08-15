Вантажівки з російским гуманітарним грузом виявилися напівпорожніми - журналіст (фото)

12:43, 15 серпня 2014
Політика
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оновлено

КАМАЗи з російським гуманітарним грузом  - напівпорожні.

Courtney Weaver

Про це повідомляє журналістка Financial Times Кортні Вівер у Twitter.

Більшість вантажівок, які перевірила Вівер виявилися напівпорожніми. За словами людей, які супроводжують груз, вантажівки напівпусті для того, щоб була можливість перекласти вантаж, якщо якась машина зламається.

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