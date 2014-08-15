Регіонал "засвітився" у Раді з годинником вартістю в 1,5 млн гривень (фото)

Про це написав у себе на сторінці в Facebook фотокореспондент Влад Содель.

"Я давно не звертаю увагу в Раді на годинники депутатів, але сьогодні побачив щось новеньке, і не помилився: Breguet Classique 5717 Hora Mundi 5717PT/AS/9ЗУ - 81 400 €, це скільки по курсу буде? Майже півтора мільони(1 500 000) гривень!" - пише Содель.

Зображення зі сторінки Влада Соделя в Facebook

За даними Української правди, Лелюк має зв’язки із екс-главою Адміністрації президента за часів Януковича та бізнесменом Андрієм Клюєвим.

Довідка УНІАН. У жовтні 2012 року Лелюка в окрузі на Полтавщині було обрано народним депутатом України VII скликання від "Партії Регіонів". Протягом двох років - з грудня 2010 по листопад 2012 рр. очолював Державне агентства резерву України. Наразі не входить до складу будь-якої з фракцій.