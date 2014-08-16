РНБО спростовує дезінформацію про нібито розгром українських військ біля Савур-Могили

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав представник Інформаційно-аналітичного центру “Рада” Національної безпеки та оборони Андрій Лисенко.

«Російські та терористичні інформаційні джерела поширюють чергове провокаційне повідомлення щодо розгрому кількох частин Збройних Сил України неподалік кургану Савур-Могила. Офіційно заявляємо, що інформація має абсолютно спотворений характер та не відповідає дійсності. Українські військові продовжують утримувати висоту під контролем та успішно відбивають контратаки бойовиків», - сказав Лисенко.

За його словами, через поширення таких повідомлень, російські спецслужби намагаються подолати панічні настрої серед терористів, що спостерігаються останнім часом.

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Як повідомляв УНІАН, Савур-Могила є стратегічною висотою на межі Луганської, Донецької областей України і Ростовської області Росії, з якої терористи обстрілювали українських військових і низку населених пунктів, зокрема Маринівку.

28 липня начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Віктор Муженко доповів президентові України Петру Порошенку, що Збройні Сили України взяли під контроль Савур-Могилу.