Журналісти сфотографували російські вантажівки з ракетами для ЗРК "Бук" поблизу кордону України (фото)

В об'єктиви фоторепортерів потрапили десятки контейнерів для ракет ЗРК "Бук".

Фото були зроблені біля населеного пункту Каменськ-Шахтинський в Росії, який знаходиться у 20 кілометрах від кордону з Україною, повідомляє ТСН.ua.

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Так, на фотографіях агентства Reuters видно переміщення кількох вантажівок, які везуть десятки контейнерів 9Я266 для ракет "земля-повітря" 9М38 зенітно-ракетного комплексу "Бук". Крім того, в колоні рухається і спеціалізована техніка, яка призначена для розвантаження контейнерів.

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На машинах можна побачити номери з кодом регіональної приналежності у вигляді цифри 50. Даний код зарезервований під частини колишнього Московського військового округу, який після реформи Збройних сил РФ увійшов у Західний військовий округ.