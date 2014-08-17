Вночі в бік пункту "Ізварине" пройшли близько 20 одиниць бронетехніки бойовиків - журналіст
10:25, 17 серпня 2014Політика
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Вночі в бік пропусконого пункту "Ізварине" пройшли близько 20 одиниць бронетехніки бойовиків.
Вночі в бік пункту "Ізварине" пройшли близько 20 одиниць бронетехніки бойовиків - журналіс / spbdnevnik.ru
Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив журналіст Роман Бурко.
"Місцеві жителі повідомили, що вчора вночі через Краснодон (Луганська обл.) у бік ПП Ізварине пройшла колона бронетехніки, приблизно 15-20 одиниць", - написав журналіст.Читайте такожТерористи планують покинути Донецьк до 18 серпня - РНБО
Він зазначає, що причини таких маневрів йому не зрозумілі.
"Але загальна істерія в інтернеті пов'язана з датою 18-19 серпня залишає багато питань. Я далекий від думки, що вони вирішили кинути свою пропащу справу і Путін взявся за голову, швидше тут щось інше...", -написав Бурко в соцмережі.
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