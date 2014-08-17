Клімкін: Пріоритет переговорів у Берліні - закрити кордон та припинити постачання зброї з РФ

12:36, 17 серпня 2014
Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін готовий до переговорів у Берліні з главами МЗС Франції Лораном Фабіусом, Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром та Росії Сергієм Лавровим для вирішення кризи на сході України.

Климкин, МИД / Фото: УНИАН

Про це Клімкін написав на своїй сторінці у Twitter.

Пріоритетними питаннями для обговорення він назвав безпеку кордону та припинення постачання в Україну з Росії зброї та найманців.Читайте такожСьогодні в Берліні відбудеться зустріч глав МЗС України, Німеччини, Франції та РФ

"Готовий для Берліну. Важливо закрити кордони і зупинити приплив зброї і найманців з Росії", - зазначив Клімкін.

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