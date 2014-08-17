У НАТО вважають можливим повторення Росією «українського сценарію» в інших країнах

Про це генерал військово-повітряних сил США заявив в інтерв’ю німецькому виданню Welt am Sonntag, оприлюдненому в неділю, 17 серпня, передає DW.

Брідлав наголосив, що на прикладі України Росія демонструє "новий тип ведення війни". Тому найголовніше, за його словами, щоб країни НАТО "були готові до нових "зелених чоловічків".

"Озброєні бойовики без розпізнавальних знаків, які чинять безлад, захоплюють адміністративні будівлі, підбурюють населення, проводять підготовку сепаратистів, надають військові консультації і таким чином можуть сприяти суттєвій дестабілізації країни", - пояснив генерал НАТО і додав, що саме це становить небезпеку для країн-членів НАТО у Східній Європі.Читайте такожНАТО підтвердило вторгнення колони бронетехніки з РФ в Україну

Брідлав переконаний, що через наявну загрозу сили поліції та армії східноєвропейських країн повинні бути готові до її подолання. Відповідаючи на запитання, які наслідки матиме потенційна поява "зелених чоловічків" у інших країнах Східної Європи, Брідлав нагадав про статтю 5 Північноатлантичної угоди, якою передбачено право на колективну оборону у випадку доведеної агресії з боку третьої держави.

"Тому ми маємо розробляти внутрішні, національні сценарії ідентифікації подібних дій та їх подолання", - сказав Брідлав.Читайте такожМіністр оборони Польщі: НАТО має переглянути концепцію оборони на східному кордоні

Водночас американський генерал наголосив, що, незважаючи на агресію Росії щодо України та активну підтримку Москвою сепаратистів на Донбасі, жодна з країн НАТО "наразі не хоче військового втручання у конфлікт". "Члени Альянсу погодили надання Україні допомоги для поліпшення її військових можливостей, а також підтримки Києва у проведенні реформ в оборонній сфері", - зауважив Брідлав.