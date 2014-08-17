Клімкін прибув до Берліна для зустрічі з главами МЗС Франції, Німеччини та Росії
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прибув до Берліна на зустріч з главами зовнішньополітичних відомств Німеччини, Франції та Росії для пошуку вирішення кризової ситуації на Донбасі.
Про це Клімкін повідомив на своїй сторінці у Twitter.
”Прилетіли. Берлін зараз - столиця Європи. Небо похмуре. Напружено якось. Та коли ми разом, навіть дистанційно, перемога буде. Слава Україні!” - написав він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Берліні мають відбутися чотиристоронні переговори між Клімкіним, російським міністром Сергієм Лавровим, міністром закордонних справ Франції Лораном Фабіусом та Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром.
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