Клімкін прибув до Берліна для зустрічі з главами МЗС Франції, Німеччини та Росії

15:18, 17 серпня 2014
Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прибув до Берліна на зустріч з главами зовнішньополітичних відомств Німеччини, Франції та Росії для пошуку вирішення кризової ситуації на Донбасі.

REUTERS

Про це Клімкін повідомив на своїй сторінці у Twitter.

”Прилетіли. Берлін зараз - столиця Європи. Небо похмуре. Напружено якось. Та коли ми разом, навіть дистанційно, перемога буде. Слава Україні!” - написав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Берліні мають відбутися чотиристоронні переговори між Клімкіним, російським міністром Сергієм Лавровим, міністром закордонних справ Франції Лораном Фабіусом та Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром. 

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