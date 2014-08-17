Клімкін прибув до Берліна для зустрічі з главами МЗС Франції, Німеччини та Росії

Про це Клімкін повідомив на своїй сторінці у Twitter.

”Прилетіли. Берлін зараз - столиця Європи. Небо похмуре. Напружено якось. Та коли ми разом, навіть дистанційно, перемога буде. Слава Україні!” - написав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Берліні мають відбутися чотиристоронні переговори між Клімкіним, російським міністром Сергієм Лавровим, міністром закордонних справ Франції Лораном Фабіусом та Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром.

Читайте такожКлімкін: Пріоритет переговорів у Берліні - закрити кордон та припинити постачання зброї з РФ

На порядку денному - вирішення кризи на сході України. Пріоритетні питання - безпека кордону та припинення постачання в Україну з Росії зброї та найманців.