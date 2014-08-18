В мережі з'явилися списки поранених терористів "ЛНР" з адресами

03:40, 18 серпня 2014
Політика
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До рук активістів  потрапили списки поранених терористів, які проходили лікування в одній з лікарень Луганська.

/ facebook.com/EuroMaydan

 Один з таких списків опубліковала на своїй сторінці у Facebook спільнота "Євромайдан". 

Після звільнення медичної установи списки з пацієнтами, серед яких і велика кількість бойовиків, збереглися.

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Зокрема, у документі вказані їх імена, а також адреси проживання.

"В звільненій лікарні Луганська списки поранених терористів з адресами збереглися. І таких листочків дуже багато", - йдеться у повідомленні.

Допис by ЄвроМайдан – EuroMaydan.
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