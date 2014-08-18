В мережі з'явилися списки поранених терористів "ЛНР" з адресами

Один з таких списків опубліковала на своїй сторінці у Facebook спільнота "Євромайдан".

Після звільнення медичної установи списки з пацієнтами, серед яких і велика кількість бойовиків, збереглися.

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Зокрема, у документі вказані їх імена, а також адреси проживання.

"В звільненій лікарні Луганська списки поранених терористів з адресами збереглися. І таких листочків дуже багато", - йдеться у повідомленні.