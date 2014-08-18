В мережі з'явилися списки поранених терористів "ЛНР" з адресами
03:40, 18 серпня 2014Політика
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До рук активістів потрапили списки поранених терористів, які проходили лікування в одній з лікарень Луганська.
Луганські терористи "засвітили" свої імена та адреси у лікарняних списках / facebook.com/EuroMaydan
Один з таких списків опубліковала на своїй сторінці у Facebook спільнота "Євромайдан".
Після звільнення медичної установи списки з пацієнтами, серед яких і велика кількість бойовиків, збереглися.
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Зокрема, у документі вказані їх імена, а також адреси проживання.
"В звільненій лікарні Луганська списки поранених терористів з адресами збереглися. І таких листочків дуже багато", - йдеться у повідомленні.
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