СБУ затримала бойовиків, що планували збити літак сил АТО перед Днем Незалежності

Зокрема, на початку липня терористи намагалися підірвати вантажний потяг на перегоні Зміїв-Занки та вчинили збройний напад на будівлю «Харківського бронетанкового заводу».

Про це президентові Петру Порошенку доповів голова Служби безпеки Валентин Наливайченко, повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

Встановлено, що зловмисники, за вказівкою російської спецслужби, розробляли та реалізовували плани терористичних атак на стратегічно важливі об’єкти регіону. Організатори групи вербували місцевих мешканців, забезпечували їх зброєю та засобами ураження. Свої протиправні дії фільмували на відео та звітували своїм кураторам у Росії.

16 серпня ц.р. на Харківщині співробітники СБУ не допустили вчинення чергового нападу членів злочинного угрупування на базу, де тимчасово перебували правоохоронці. Затримано 6 зловмисників, віком від 21 до 53 років. На місці злочину у них вилучено два РПГ.

З’ясовано, що терористична група планувала напередодні святкування Дня Незалежності збити літак сил АТО.

Читайте такожСБУ затримала учасників терористичної групи, що готували теракти на Полтавщині У ході проведення обшуків помешкань зловмисників правоохоронці виявили та вилучили ще три РПГ, РПВ «Шмель», два автомати Калашникова, пістолет Макарова, 5 гранат РГД-5, 7 підствольних гранат, бойові набої. Також знайдено флеш-накопичувач з відзнятими доказами вчинення злочинів.

Триває досудове розслідування за ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Затримані під вартою.