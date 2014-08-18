Екс-депутат Європарламенту: смерть біженців на Донбасі на совісті Путіна

Співголова польсько-українського форум партнерства та екс-депутат Європейського парламенту Павел Залевський вважає президента Росії Володимира Путіна відповідальним за сьогоднішній розстріл колони біженців на Донбасі в Україні.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Згорілі в автобусах біженці - на совісті Путіна та Кремля. Спочатку MH17, тепер біженці. Пане президенте Росії, хто буде наступним?", - написав політик.

Płonący w autobusach uciekinierzy obciążają sumienie Putina i Kremla.Najpierw MH17,teraz uciekinierzy.Panie prezydencie Rosji,kto następny? — Paweł Zalewski (@ZalewskiPawel) August 18, 2014

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці проросійські бойовики з мінометів та установок "Град" розстріляли колону біженців, яких намагалися вивезти з району бойових дії українські силовики. За даними РНБОУ, в результаті обстрілу загинуло "багато" людей, серед яких жінки та діти.

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Західні держави неодноразово закликали Росію припинити поставку зброї та бойовиків для підтримки сепаратистів на українському Донбасі, котрі з квітня цього року захопили низку міст у східних регіонах України та воюють проти українських силовиків. Росія, всупереч численних доказам, продовжує заявляти, що не підтримує бойовиків в Україні.