У РНБО окреслили район активних бойових дій (карта АТО)
Сили АТО ведуть активні бойові дії поблизу населених пунктів Станиця Луганська, Ясинувата, Жданівка та Нижня Кринка.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Наразі проводяться активні бойові дії неподалік населених пунктів Станиця-Луганська, Ясинувата, Жданівка, Нижня Кринка», - розповів він.
Також сили АТО продовжують блокувати терористів у Луганську, Донецьку, Горлівці та Іловайську і завершують ізоляцію Алчевська.
Читайте такожСили АТО встановили контроль над частиною Луганська«Сили АТО продовжують операцію з блокування терористів в районах Луганська, Донецька та Горлівки», - зазначив Лисенко.
«Українські силовики також продовжують блокувати Іловайськ. Закінчено оперативне відпрацювання населених пунктів Мала Іванівка та Андріанівка. Завершується ізоляція Алчевська», - додав речник РНБО.
Раніше ЗМІ повідомили, що до Станиці Луганської увійшли українські танки.