У РНБО окреслили район активних бойових дій (карта АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Наразі проводяться активні бойові дії неподалік населених пунктів Станиця-Луганська, Ясинувата, Жданівка, Нижня Кринка», - розповів він.

Також сили АТО продовжують блокувати терористів у Луганську, Донецьку, Горлівці та Іловайську і завершують ізоляцію Алчевська.

Читайте такожСили АТО встановили контроль над частиною Луганська«Сили АТО продовжують операцію з блокування терористів в районах Луганська, Донецька та Горлівки», - зазначив Лисенко.

«Українські силовики також продовжують блокувати Іловайськ. Закінчено оперативне відпрацювання населених пунктів Мала Іванівка та Андріанівка. Завершується ізоляція Алчевська», - додав речник РНБО.

Раніше ЗМІ повідомили, що до Станиці Луганської увійшли українські танки.