У Донецьку бойовики зробили вогневу точку з лікарні, всередині - сотні хворих

Як розповіли співробітники медичного закладу, керівництво інтернату втекло з робочих місць, зараз обслуговуванням всіх нужденних у лікуванні та догляді (а серед них є і буйні) займаються 7 медсестер і санітарок.

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Крім того, бойовики встановили на території установи мінометні установки і періодично проводять обстріл українських військових. Всі прохання прибрати з території інтернату вогневу точку і пошкодувати важко хворих людей залишаються марними, повідомляє 62.ua.

При цьому частина медперсоналу лікарні сьогодні не змогла потрапити на роботу. Бойовики "ДНР" не пропустили їх через свій блокпост, мотивувавши це тим, що українські військові скоро почнуть наступ.

На питання про долю людей, які потребують постійного медичного догляду та прийому ліків, бойовики відповіли: «Це війна. Витрати можуть бути».