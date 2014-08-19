Терорист Гіркін має зв'язки з французьким політиком-націоналістом де Вільє

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сьогодні заявив віце-глава Європейського парламенту Ришард Чарнецький у Варшаві.

"У наглядову раду компанії олігарха Малофєєва входить Ігор Стрєлков (Гіркін) - лідер сепаратистів у Донецьку", - сказав він.

Читайте такожФранцузький друг Путіна хоче заробити на будівництві парку розваг в окупованому Росією Криму Політик уточнив УНІАН, що інформацію про працю колишнього самопроголошеного міністра оборони Донецької народної республіки на Малофєєва отримав від колег із Франції.

Водночас він зазначив, що не знає, відколи Стрєлков входить в наглядову раду та якої саме компанії російського олігарха, зазначивши, що він досі може займати цю посаду, "якщо ще живий".

Політик відзначив, що власне Малофєєв і є партнером французького політика у Росії.

Чарнецький на прес-конференції також закликав звертати увагу на контакти європейських політиків з російськими бізнесменами, оскільки це може мати вплив на рішення держав ЄС в контексті українських подій.

Він додав, що брат Філіпа де Вільє, який на минулому тижні обговорював з Президентом Росії Володимиром Путіним будівництво парку розваг у Криму, є начальником генштабу французької армії.

Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні появилась інформація про те, що Стрєлков був "серйозно поранений", яку пізніше спростували, але одразу після цього було повідомлено, що він залишив пост міністра оборони ДНР, який займав з квітня 2014 року.

Також на минулому тижні компанія Філіпа де Вільє Puy du Fou International SAS підписала протокол намірів з компанією Константина Малофєєва про будівництво парку розваг у Криму площею 60 га. Вартість необхідних інвестицій оцінюється в понад 100 млн доларів.