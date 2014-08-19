В АП прогнозують, що Угода про асоціацію з ЄС буде ратифікована до кінця вересня

Заступник глави Адміністрації президента України Валерій Чалий заявляє, що Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом буде ратифікована до кінця вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

"З початком виборчої кампанії знову порушилося питання термінів ратифікації. Ніхто переносити ратифікацію не буде", - сказав Чалий.

"У вересні місяці, до кінця вересня однозначно ця угода буде ратифікована", - заважив він.

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Водночас, на переконання Чалого, Верховна Рада має включитися в роботу з підготовки інструментів реалізації угоди, зокрема це Національна програма імплементації Угоди про асоціацію. "Зараз прийнято рішення, що частина цих заходів має бути підтримана в парламенті законом. Такий законопроект розробляється і фактично представлений європейським партнерам", - повідомив Чалий і додав, що народні депутати мають вносити до нього свої пропозиції.

Таким чином, сказав він, після доопрацювання такого законопроекту спільно з європейськими партнерами у вересні "можна буде зробити європейський день у парламенті", коли депутати підтримають ратифікацію угоди та ухвалять закон про Національну програму.