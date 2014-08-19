У Луганську згорів захоплений терористами електроапаратний завод
20:07, 19 серпня 2014Політика
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У селищі Ювілейне, яке розташоване в межі Луганська, сьогодні практично згорів електроапаратний завод.
У Луганську згорів завод / vk.com Sava Luch
Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова громадської організації «Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.
За його словами, цю інформацію йому надали місцеві жителі і члени його громадської організації - очевидці того, що сталося.
Читайте такожЧеченські найманці обстріляли Луганськ із "Градів" - РНБОСнєгирьов зазначив, що фактично на території заводу розміщувалася база терористів.
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