У Луганську згорів захоплений терористами електроапаратний завод

Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова громадської організації «Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

За його словами, цю інформацію йому надали місцеві жителі і члени його громадської організації - очевидці того, що сталося.

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