ЄС підтримав Київ, погодившись на переговори в Мінську - Єлісєєв
Глава представництва України при ЄС Костянтин Єлісєєв вважає, що проведення зустрічі Україна-Митний союз на найвищому рівні за участі представників Єврокомісії є знаком підтримки України з боку Брюсселю.
Про це дипломат заявив у вівторок ввечері в письмовому коментарі, пише Українська правда.
"У Мінську Україна та ЄС докладатимуть зусиль, щоб довести партнерам з Митного союзу, що європейський вибір України не несе економічних загроз для них", - пояснив Єлісєєв мету зустрічі.
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"Це рішення свідчить, що Європейський Союз залишається надійним союзником України та відчуває свою відповідальність за захист суверенного європейського вибору нашої держави, - вважає Єлісєєв. - Сподіваюся, що цей захід зможе закласти основу для кращого розуміння усіма сторонами взаємовигідних можливостей для прагматичного співробітництва та нарощування торгівлі в умовах асоціації".
Як повідомляв УНІАН, президенти Росії та України, Білорусі, Казахстану наступного тижня зустрінуться у Мінську. Також у зустрічі братиме участь делегація Євросоюзу.