У середу в Україну приїжджає заступник генсека ООН
Заступник Генерального секретаря ООН з політичних питань Джеффрі Фелтман від 20 до 22 серпня здійснить робочий візит до України, повідомляється на сайті Всесвітньої організації.
За словами представника генсека Стефана Дюжарріка, Фелтман в Києві проведе ряд зустрічей з офіційними представниками уряду, співробітниками ООН і міжнародних організацій.
"Зустрічі пройдуть в рамках місії "добрих послуг", запропонованих Генеральним секретарем ООН", - підкреслив прес-секретар.
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Відповідаючи на питання журналістів, Дюжаррік підкреслив, що недавній трагічний інцидент з нападом на групу переселенців на сході України вказує на нагальність встановлення режиму припинення вогню і пошуку дипломатичного рішення.
Прес-секретар додав, що Джеффрі Фелтман планує підняти ці питання в рамках свого візиту в Україну.