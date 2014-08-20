У боях за Іловайськ силовики взяли у полон 5 російських десантників - журналіст

13:36, 20 серпня 2014
Політика
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У боях за Іловайськ українські силовики взяли у полон 5 російських десантників.

REUTERS

Про це у соцмережі написала журналістка Михайлина Скорик. 

"Два дні тому батальон Донбас взяв під контроль стратегічну дорогу на Донецьк і досі утримує позиції у важких боях. 19 серпня наші бійці взяли в полон 5 террористів - всі з ВДВ Росії. Один зізнався: у нього 60 тисяч кредиту, взяли на гачок і так відправили в Україну". - написала Скорик у соцмережі. 

публикацияМихайлины Скорик.
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