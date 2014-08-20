У боях за Іловайськ силовики взяли у полон 5 російських десантників - журналіст

Про це у соцмережі написала журналістка Михайлина Скорик.

"Два дні тому батальон Донбас взяв під контроль стратегічну дорогу на Донецьк і досі утримує позиції у важких боях. 19 серпня наші бійці взяли в полон 5 террористів - всі з ВДВ Росії. Один зізнався: у нього 60 тисяч кредиту, взяли на гачок і так відправили в Україну". - написала Скорик у соцмережі.