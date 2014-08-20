Під Іловайськом загинув чоловік журналістки Михайлини Скорик

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Він хотів піти героєм. Пішов. У Іловайську. За Україну, за друзів, за перемогу і за мирний Донбас", - написала Михайлина.

"Дзвонити не треба. Писати теж. Достатньо помолитися за мир і кінець цього жахіття", - додала вона.

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Як повідомляв УНІАН, наразі в Іловайську точаться запеклі бої.

Батальйон Донбас зазнав великих втрат та вийшов із бою. Вранці був поранений командир батальйону Донбас Семен Семенченко.