Під Іловайськом загинув чоловік журналістки Михайлини Скорик
00:32, 20 серпня 2014Суспільство
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В бою під Іловайськом загинув чоловік журналістки Михайлини Скорик - Сергій.
Під Іловайськом загинув чоловік журналістки Михайлини Скорик / facebook.com/mikhailyna.skoryk
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
"Він хотів піти героєм. Пішов. У Іловайську. За Україну, за друзів, за перемогу і за мирний Донбас", - написала Михайлина.
"Дзвонити не треба. Писати теж. Достатньо помолитися за мир і кінець цього жахіття", - додала вона.
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Як повідомляв УНІАН, наразі в Іловайську точаться запеклі бої.
Батальйон Донбас зазнав великих втрат та вийшов із бою. Вранці був поранений командир батальйону Донбас Семен Семенченко.
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