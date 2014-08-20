Порошенко закликав українців у світі прикрасити свої будинки у національні кольори
15:18, 20 серпня 2014Політика
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Напередодні Дня Незалежності в Україні стартувала ініціатива «Наші Кольори», присвячена українському прапору
REUTERS
Про це повідомляється на сторінці глави держави Петра Порошенко у "Фейсбуці".
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"Символічно, що в цей день в наші кольори розфарбували можливо найбільшу висотку в Москві. Закликаю українців по всьому світу, де б вони не були, напередодні річниці Незалежності, прикрасити свої будинки, офіси, авто в наші національні кольори", - наголосив Порошенко.
Допис by Петро Порошенко.
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