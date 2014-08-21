Хмельниччина розмістила 1770 переселенців

Така інформація сьогодні була озвучена на селекторній нараді із головами райдержадміністрації, міськими (міст обласного значення) головами під головуванням губернатора Леоніда Пруса.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, найбільше осіб проживає у містах Хмельницький – 455, Кам’янець–Подільський – 103, Нетішин – 93, Славута – 87, Старокостянтинів – 79, Ізяславському – 135, Славутському– 113, Дунаєвецькому – 95, Полонському - 80 районах.

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Повернулись на місця постійного проживання 121 особа, з них з Донецької області – 95 осіб, Луганської області – 26 осіб.

Крім того, на 20 серпня у реєстрі житла для переселенців на території області визначено 91 об’єкт різних форм власності, в яких можливе розміщення 1266 осіб.

Голова обласної державної адміністрації наголосив на тому, що керівникам на місцях необхідно провести зустрічі з кожною відселеною сім’єю, особою. Вивчити їхні потреби, аби створити комфортні умови для їхнього проживання, а особливо тих, хто потребує спеціальної медичної допомоги.