Бойовики відмовилися передати жителям Донбасу українську допомогу

01:57, 22 серпня 2014
Політика
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Терористи самопроголошеної Донецької народної республіки заявили, що не приймуть гуманітарну допомогу з Києва

/ facebook.com/iryna.gerashchenko

Відповідне "розпорядження" з'явилося на сайті терористів, передає Еспресо.TV.

"Народ Донецької Народної Республіки, попри зростання гуманітарної катастрофи, не прийме так звану гуманітарну допомогу з рук фашистських карателів, які прийшли до нас із території України, навіть, якщо ця допомога цинічно буде завуальована під місію Міжнародної Організації Червоного Хреста", - заявили терористи.

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Терористи вважають допомогу, відправлену з усіх областей України, пропагандистською акцією. 

Нагадаємо, кілька днів тому Міжнародний Комітет Червоного Хреста повідомив, що направлена українським урядом гуманітарна допомога вже доставлена до 10 міст на Донбасі.

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