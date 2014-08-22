У РНБО підтвердили, що колона гуманітарного конвою РФ рухається по території України

У РНБО підтверджують, що російська гуманітарна колона розпочала рух по території України через КПП "Ізварине".

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник РНБО.

Водночас агентству поки що не вдалося зв’язатися із представництвом Міжнародного комітету Червоного хреста в Україні.

Читайте такожЧервоний Хрест заявив, що не супроводжує російську гуманітарну допомогу

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Міністерство закордонних справ РФ заявило, що російська колона гуманітарної допомоги починає рух у напрямку Луганська, не чекаючи закінчення оформлення вантажу українською стороною.

Після цього ЗМІ повідомили, що перші вантажівки російської «гуманітарної колони» в'їхали до України і прямують у бік Луганська.

Колона з 280 вантажівок з гуманітарною допомогою для жителів Донбасу вирушила до України з Підмосков'я 12 серпня. Вантажівки прибули до кордону з Україною 14 серпня.

Українські прикордонники і митники вдень 21 серпня почали прикордонно-митне оформлення російського гуманітарного вантажу в пункті пропуску “Донецьк” (РФ).