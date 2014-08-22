Близько 60 КамАЗів російської гуманітарки перетнули український кордон

Про це пише РІА "Новости".

Як уточнюється, на території України вже перебувають близько 60 вантажівок.

Крім того, як повідомило агентство Reuters в Twitter, КамАЗи супроводжуються терористами.

Грузовики сопровождает небольшое число пророссийских повстанцев — Агентство Рейтер (@reuters_russia) 22 августа 2014

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У той же час прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков відмовився коментувати, на якому рівні було прийнято рішення і чи обговорювалося воно з українською стороною і бойовиками.