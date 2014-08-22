Близько 60 КамАЗів російської гуманітарки перетнули український кордон
12:10, 22 серпня 2014Політика
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П'ята частина вантажівок з гуманітарного конвою РФ перетнула кордон з Україною.
Близько 60 вантажівок вже в Україні / @ARothNYT Twitter
Про це пише РІА "Новости".
Як уточнюється, на території України вже перебувають близько 60 вантажівок.
Крім того, як повідомило агентство Reuters в Twitter, КамАЗи супроводжуються терористами.
Грузовики сопровождает небольшое число пророссийских повстанцев
— Агентство Рейтер (@reuters_russia) 22 августа 2014
Читайте такожРФ має домовитись із терористами про безпеку гуманітарного конвою - Держдеп СШАРаніше повідомлялося, що Президент РФ Володимир Путін знає про початок руху гуманітарної колони в бік Луганська.
У той же час прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков відмовився коментувати, на якому рівні було прийнято рішення і чи обговорювалося воно з українською стороною і бойовиками.
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