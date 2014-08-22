Тимчук: українських прикордонників відтіснили російські військові

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. "Після заяви МЗС РФ про те, що колони з гуманітарною допомогою з Росії увійдуть на територію України без дозволу української сторони, машини з даної колони почали рух, перетинаючи кордон РФ і України", написав Дмитро Тимчук.

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За його інформацією, йдеться про 34 КамАЗи з колони, яку оглянули українські прикордонники і митники раніше. "Однак для входження їх на територію України необхідно було дозвіл української сторони після того, як Червоний Хрест забезпечив би їх супровід", - зазначив він, додавши, що в даний час колона рухається по українській території без супроводу представників Червоного Хреста.

"Таким чином, Москва вже не ховаючись продовжує провокацію під назвою "гуманітарна допомога жителям Донбасу". Входження російської колони на територію України без дозволу української влади і без супроводу вантажу представниками міжнародних організацій - це грубе порушення збоку Росії всіх мислимих норм міжнародного права щодо визначення суверенітету і територіальної цілісності держави", - підкреслив Дмитро Тимчук.

"За нашими даними, водії автомобілів - виключно громадяни РФ, всі мають російські паспорти для виїзду за кордон старого зразка", - повідомив він.