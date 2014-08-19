Сили АТО зачищають від бойовиків Ясинувату і блокують Іловайськ - Тимчук

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний Опір».Читайте такожТерористи з Іловайська намагалися прорватися через кордон до Росії - Держприкордонслужба

"Сили АТО (механізовані і аеромобільні підрозділи у взаємодії з Національною гвардією) проводять дії по зачистці н.п.Ясинувата. Одночасно з блокуванням н.п.Иловайск тривають бойові дії в даному населеному пункті, - повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук в соцмережі.