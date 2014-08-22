Потік бажаючих скористатися ”зеленим коридором” в Луганську зменшився через обстріли - ОДА



Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор департаменту масових комунікацій Луганської облдержадміністрації Дмитро Алєв.

За його даними, потік біженців за останній тиждень помітно знизився.

«Сьогодні маршрутки, які вивозять людей, пройшли напівпорожніми. За 25 днів роботи, статистика на вчорашній день: 8426 чоловік і 1806 автомобілів», - сказав Алєв.

Станом на 21 серпня розвезено 100 тонн гуманітарної допомоги зі складів в Сєвєродонецьку і Старобільську.

Читайте такожІз зони АТО до інших регіонів України виїхали вже 76 тисяч осіб

«Але наближені села і селища до лінії фронту (Весела гора, Раївка і тд) знову поза справами. Туди бояться везти», - зазначив Алєв.

Також він прокоментував інформацію про ”гуманітарний” конвой з Росії.

«Щодо «білих вантажівок» військові кажуть, вже вчора їх бачили в районі Новосвітлівки. Так, що вся медійна історія, про сьогоднішнє їхнє проходження, по-моєму, постановка. Але те, що вони були без супроводу Червоного Хреста та огляду наших прикордонників - це правда. Колони бронетехніки з боку Росії заходять і далі. Люди продовжують гинути», - сказав Алєв.