Донецька ОДА не збирається залишати Маріуполь
15:31, 25 серпня 2014Політика
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Поширювана в соцмережах і деяких ЗМІ інформація про виїзд органів влади Донецької області з Маріуполя не відповідає дійсності.
Тарута залишається на робочому місці - ОДА / ФОто УНІАН
Про це йдеться в заяві ОДА на тимчасовому сайті адміністрації.
Згідно з повідомленням, Донецька обласна державна адміністрація функціонує в звичайному режимі в Маріуполі. Губернатор Сергій Тарута також перебуває на робочому місці в Маріуполі.
Читайте такожУ Маріуполі обстановка стабільна, всі притулку перебувають у повній готовності"Донецька обласна державна адміністрація в черговий раз звертається до журналістів з проханням перевіряти джерела інформації і не тиражувати чутки. Пам'ятайте, що поширюючи невірогідну інформацію, ви мимоволі допомагаєте терористам", - йдеться в заяві.
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