Донецька ОДА не збирається залишати Маріуполь

Про це йдеться в заяві ОДА на тимчасовому сайті адміністрації.

Згідно з повідомленням, Донецька обласна державна адміністрація функціонує в звичайному режимі в Маріуполі. Губернатор Сергій Тарута також перебуває на робочому місці в Маріуполі.

Читайте такожУ Маріуполі обстановка стабільна, всі притулку перебувають у повній готовності"Донецька обласна державна адміністрація в черговий раз звертається до журналістів з проханням перевіряти джерела інформації і не тиражувати чутки. Пам'ятайте, що поширюючи невірогідну інформацію, ви мимоволі допомагаєте терористам", - йдеться в заяві.