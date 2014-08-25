Батальйон "Київ-1" знайшов у Слов'янську "лігво сепаратистів"

Про це повідомляється на сторінці батальйону в Facebook.

"Тікаючи, терористи залишили тут більшу частину своїх речей, в тому числі й карти з розташуванням українських блок-постів. Підлоги в будівлі усипані використаними шприцами, багато пляшок з-під алкоголю. Виявлено кілька пакунків з невідомим порошком і безліч ампул", - йдеться в повідомленні.

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