Тарута: Якщо у Мінську вдасться домовитися, Донбас зачистять за 2-3 тижні

Ситуація на Донбасі у найближчій перспективі буде залежати від кількості закинутих військ і техніки з території Росії. Таку думку висловив у коментарі ZN.UA голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута.

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"Якщо сьогодні в Мінську сторонам вдасться домовитися про деескалацію конфлікту, то зупинити цей шабаш ("парад полонених" у Донецьку став його вищою точкою), можна дуже швидко. По суті, нам вистачить 2-3 тижні, щоб очистити Донбас. Якщо ж цього не станеться, якщо Росія продовжить реалізацію своєї політики, спрямованої на знищення України, буде дуже складно. Проте втрати будуть не тільки у нас, але й у них. Їм доведеться шукати дуже багато бойовиків для цієї війни. Тому що всі, хто сюди приходять зі зброєю, - тут залишаються", - зазначив він.

Голова обладміністрації також прокоментував інформацію про колони російської техніки, яка напередодні перетнула межу в Донецькій області. Тарута також запевнив, що Донецька державна адміністрація не збирається переїжджати з Маріуполя та працює у звичайному режимі.

"Що стосується оперативної ситуації, то в понеділок 25 серпня вранці дійсно з "Градів" та мінометів обстріляли блокпост прикордонників трохи вище Новоазовська в районі села Рози Люксембург. Потім зайшла на територію України колона військової техніки і заглибилася на 5-6 кілометрів. Однак ніяких боїв не було. Бойовики самі зупинилися і окопалися", - зазначив він.

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"На жаль, деякі, м'яко кажучи, недалекоглядні люди, поквапилися з коментарями. Той же Ігор Мосейчук, який давно не має ніякого відношення до "Азова", зробив ряд недвозначних заяв про повномасштабне вторгнення та бої. В результаті було створено величезне поле напруги. Люди налякані. Почали дзвонити, збирати речі. На заправках утворилася черга у два кілометри. У магазинах - ажіотаж. Народ кинувся шукати бомбосховище. Почалася повна паніка, яку, слава Богу, вдалося поступово загасити", - сказав Тарута.

"Тим не менше, ще одна ділянка кордону порушена російською стороною. Все зафіксовано, що в перспективі стане нашим аргументом у міжнародних судах", - підкреслив голова ОДА.