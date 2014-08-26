Засуджений за сепаратизм одесит Давидченко втік до анексованого Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила прес-секретар головного управління МВС в Одеській області Алла Марченко.

«Давидченко порушив режим і ухилився від відбування покарання», - сказала Марченко. Правоохоронні органи здійснюють відповідні заходи щодо повернення засудженого в Україну.

Як повідомляв УНІАН, Давидченка було затримано 17 березня в Одесі. Шевченківський райсуд Києвазасудив його до 5 років позбавлення волі з випробувальним строком 3 роки.

У рішенні суду сказано, що Давидченко, будучи лідером і координатором громадських об'єднань «Молодіжна єдність» і «Народна альтернатива», неодноразово, діючи умисно і свідомо, закликав до зміни меж території і державного кордону України, виступав із закликами, що розпалюють національну ворожнечу і спрямовані на невизнання чинної влади та ін. Йому інкримінувалося посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.1 ст. 110, ч. 2 ст. 110 ККУ). Обвинуваченого було звільнено з-під варти в залі суду.

Читайте такожНа Полтавщині за сепаратизм засудили громадянку РосіїПізніше в деяких одеських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Давидченко, проігнорував заборону залишати місце постійного проживання і відбув в іншу країну. ЗМІ наводили його слова: «Перебуваю за кордоном. Готуюся презентувати новий рух і від своєї позиції не відмовився, з якою виходив до людей».