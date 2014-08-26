Російських десантників, затриманих на Донбасі, можуть звинуватити у дезертирстві - правозахисниця

Матір російського десантника 20-річного Іллі Максимова із Псковської дивізії Любов Олександрівна розшукує свого сина, якого примусово перекинули воювати на український Донбас.

Жінка стверджує, що увечері в п'ятницю, 22 серпня, до неї додому приходив дільничний інспектор поліції і цікавився інформацією про місце перебування її сина, запитав номер його телефону, місце служби, коли був останній із ним зв'язок і які його плани на майбутнє.

Про це Любов Максимова заявила під час прес-конференції в саратовському інформагентстві "Свободные новости", передає ТСН.ua.

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"У зв'язку з чим вам потрібна така інформація?", - запитала я. "Прийшов запит з ФСБ", - відповів він", - зазначила матір десантника.

Матір розповіла, що Ілля зник у середині серпня і з того часу не виходить на зв'язок. Його ім'я числиться у списку загиблих.

Голова Саратовського обласного комітету солдатських матерів Лідія Свиридова уточнила, що такі запити з ФСБ приходять в разі дезертирства. Вона висловила припущення, що зараз буде сфабриковано кримінальну справу про те, що Ілля самовільно залишив військову частину.

"Таким чином, буде сидіти або 20 років в Україні, або сім років у Росії", - сказала Свиридова.

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"Якщо мій син винен перед Україною в чомусь, будьте ласкаві, пробачте, будь ласка. Він не здатний на поганий вчинок. Він не за своєю волею прийшов в Україну. Людина військова, живе за статутом. Зробив так, як сказало командування. Шановна Україно, якщо він у вас, то я готова приїхати і забрати сина. Пробачте і його, і мене вибачте", - сказала матір десантника.

"Іграшки закінчилися. Найдіть свого сина в армії. Пересвідчіться, що він служить там, куди його направили. І якщо ні, то доля вашого сина – тільки у ваших руках. Присвятіть кілька днів пошукам вашого сина в російській армії", - порадила Свиридова.