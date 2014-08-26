Українських силовиків атакують з Росії (карта АТО)

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний сайт РНБО.

"Ситуація в зоні проведення АТО відзначається активізацією дій бойовиків та ЗС Російської Федерації на східному і південному напрямках у Донецькій області та збільшенням провокацій на українсько-російському прикордонні", - говориться в повідомленні.

Так, після вчорашнього прориву кордону в районі Новоазовська високоточними ударами української артилерії та авіації було знищено 12 БМД супротивника. Зараз українські військові закріпились на оборонних рубежах під Новоазовськом. Обстріл самого Новоазовська російськими найманцями триває.

Читайте такожВ РНБО спростовують інформацію про оточення сил АТО під Іловайськом Крім того, опублікована РНБО карта ситуації в зоні АТО свідчить, що терористи завдали ударів з території Росії в напрямку Авдіївки в Донецькій області, та в напрямку Луганська.

Також 25 серпня на ділянці «Красна Талівка» Луганської області було виявлено диверсійно-розвідувальну групу, яка перетнула кордон з території Росії. О 15:00 добре замаскований прикордонний наряд автоматним вогнем зупинив просування диверсантів. Для підкріплення до місця бою прибули додаткові оперативно-бойові групи прикордонників. Запеклий бій з російськими найманцями тривав 2,5 години.

Крім того, українських прикордонників обстріляли некерованими реактивними снарядами 2 бойових вертольоти Мі-24 Збройних сил РФ. Під час бою загинули 4 прикордонники, трьох поранено. Завдяки діям героїв прорив через кордон не відбувся. Противник зазнав значних втрат.Поранених та вбитих диверсантів з поля бою до Росії евакуювали на БМП під прикриттям вогню БТРів та вертольотів.

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