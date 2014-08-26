На Луганщині вертольоти РФ відкрито обстріляли українських прикордонників: 4 загиблих
Вчора в Луганській області українських прикордонників росіяни вперше обстріляли некерованими ракетами з вертольотів Мі-24, в результаті чого четверо прикордонників загинули, троє отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
За його словами, з території РФ в районі населеного пункту Красна Талівка Луганської області на територію України намагалася проникнути диверсійно-розвідувальна група російських військових. Проте українські прикордонники вступили в бій, який тривав 2,5 години. Диверсійну групу прикривали вогнем з території Росії з БТРів та БМД.
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“Вперше українські прикордонники були обстріляні некерованими ракетами з російських вертольотів Мі-24”, - сказав Лисенко.
За його словами, прорив групи не відбувся в тому числі завдяки підкріпленню, яке надійшло на допомогу прикордонникам.
Як зазначив Лисенко, диверсійна група зазнала втрат, її поранених евакуйовували на територію Росії на БМД під прикриттям вогню, який вівся з БТРів та під прикриттям вертольотів.