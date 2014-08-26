У Донецькій області невідомі обстріляли мікроавтобус з мирними жителями, двоє загиблих

Про це повідомляє Остров з посиланням на Відділ зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

У Волноваський РВ надійшло повідомлення про те, що в селищі Новотроїцьке Волноваського району, поблизу дачних ділянок, стоїть згорілий мікроавтобус «Фольксваген», в якому два обгорілі тіла людей.

Читайте такожЗ'явилось відео обстрілу російськими "Градами" території біля Новоазовська«Виїздом слідчо-оперативної групи встановлено, що о 12-00 сім'я з 4 осіб, 1982 -1985 р.н., і дитина 2007 р.н., жителі Мар'їнського району, на мікроавтобусі їхали по території смт. Новотроїцьке Волноваського району, об'їжджали поля. При русі невідомими особами з невстановленої зброї було обстріляно зазначений автомобіль, внаслідок чого він згорів повністю. Дві людини отримали тілесні ушкодження, не сумісні з життям. Ще двоє, мати з дитиною, були доставлені у Волноваську ЦРЛ для отримання медичної допомоги», - йдеться в повідомленні.

Попередня правова кваліфікація - п.1 ч.2 ст.115 (умисне вбивство двох або більше осіб) КК України.