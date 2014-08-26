Почалася двостороння зустріч Порошенка і Путіна
21:29, 26 серпня 2014Політика
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У Мінську розпочалася двостороння зустріч президентів України і Росії Петра Порошенка та Володимира Путіна.
REUTERS
Про це повідомляє адміністрація українського президента на своїй сторінці в "Твіттері".
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Як повідомила уповноважений президента з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко в соцмережі, переговори у форматі ЄС-Україна-"Євразійська трійка" за закритими дверима тривали майже 4 години. Потім президенти 4 країн і керівництво ЄС продовжили розмову без делегацій.
Нагадаємо, що в ЗМІ з'явилася інформація про те, що наступний раунд переговорів між українським і російським президентами відбудеться 28 серпня в Анкарі.
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