Почалася двостороння зустріч Порошенка і Путіна

Про це повідомляє адміністрація українського президента на своїй сторінці в "Твіттері".

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Як повідомила уповноважений президента з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко в соцмережі, переговори у форматі ЄС-Україна-"Євразійська трійка" за закритими дверима тривали майже 4 години. Потім президенти 4 країн і керівництво ЄС продовжили розмову без делегацій.

Нагадаємо, що в ЗМІ з'явилася інформація про те, що наступний раунд переговорів між українським і російським президентами відбудеться 28 серпня в Анкарі.