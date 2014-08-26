ЗМІ: наступні переговори Порошенка і Путіна можуть пройти в Анкарі
20:52, 26 серпня 2014Політика
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Наступні переговори президентів України і Росії Петра Порошенка та Володимира Путіна можуть відбутися 28 серпня в Анкарі.
REUTERS
Як повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на джерела в дипломатичних відомствах України і Росії, ця зустріч може відбутися в рамках інавгурації президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
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Очікується, що остаточне рішення про можливість переговорів в Анкарі буде прийнято сьогодні ввечері в Мінську.
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