ЗМІ: наступні переговори Порошенка і Путіна можуть пройти в Анкарі

Як повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на джерела в дипломатичних відомствах України і Росії, ця зустріч може відбутися в рамках інавгурації президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

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Очікується, що остаточне рішення про можливість переговорів в Анкарі буде прийнято сьогодні ввечері в Мінську.