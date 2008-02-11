Рудьковський побачив небо в клітинку (фоторепортаж)
16:03, 11 лютого 2008Політика
3730 0
Від тюрми і суми не зарікайся...
Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва сьогодні прийняв рішенняпро утримання під вартою колишнього міністра транспорту України Миколи РУДЬКОВСЬКОГО.
Екс-міністра доставилидо судової зали, він знаходився за гратами, сидячи в інвалідному візку.
У залі суду були присутні народні депутати України Нестор ШУФРИЧ, Володимир СІВКОВИЧ, Ян ТАБАЧНИК.
Партія регіонів вважаєзатримання колишнього міністра транспорту і зв’язку України Миколи РУДЬКОВСЬКОГО політичним замовленням.
За рішенням суду екс-міністр транспорту Микола РУДЬКОВСЬКИЙ буде утримуватися у Київському СІЗО №13.
Фото Сергія Світлицького/ УНІАН
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter