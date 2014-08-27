Яценюк назвав три ключові виклики для України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання уряду.

Читайте такожКабмін виділив 9,1 млрд гривень на потреби АТО“Для України зараз є три ключових виклики, самий основний - це війна, і друге це те, що пов'язане з війною, це валютно-обмінний курс і енергетика”, - зазначив голова уряду.