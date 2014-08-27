Яценюк назвав три ключові виклики для України
12:34, 27 серпня 2014Політика
2 0
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що на сьогодні перед Україною є три ключові виклики, основний із яких - війна.
Яценюк вважає війну основним викликом для України / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання уряду.
Читайте такожКабмін виділив 9,1 млрд гривень на потреби АТО“Для України зараз є три ключових виклики, самий основний - це війна, і друге це те, що пов'язане з війною, це валютно-обмінний курс і енергетика”, - зазначив голова уряду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter