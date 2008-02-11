Газпром запросив незалежні організації контролювати транзит Україною

Аудит поставок російського газу до Європи через Україну проведуть незалежні організації, заявив офіційний представник "Газпрому" Сергій КУПРІЯНОВ в ефірі радіостанції "Эхо Москвы".

"Ми запросили незалежні організації, які вестимуть контроль за обсягом газу, що надходить до України і виходить з її газотранспортних мереж", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" заявив, що може з 12 лютого припинити поставки російського газу до України. Згідно із заявою компанії, станом на 7 лютого в Україні "осіло" 1,5 млрд. куб. м. російського газу і виникла заборгованість у розмірі 500 млн. дол., а загальний прострочений борг з поставок газу до України досяг вже 1,5 млрд. дол.

У свою чергу НАК "Нафтогаз України" вважає необгрунтованим звинувачення російського "Газпрому" в несанкціонованому відборі газу українською компанією.

Переговори, що пройшли в Москві у п`ятницю між "Газпромом" і "Нафтогазом України", завершилися безрезультатно. Сьогодні переговори поновилися.