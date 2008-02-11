Богатирьова хоче зрозуміти, де в приватизації державний інтерес

Рада національної безпеки і оборони України на засіданні 15 лютого розгляне питання приватизації підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА сьогодні на прес-конференції.

«Одним з питань, які розглядатимуться на цьому засіданні, це питання приватизації», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

На її думку, приватизаційні процеси, які зараз здійснюються в Україні, турбують як зовнішніх, так і внутрішніх інвесторів.

«Тому було прийнято таке рішення. Оскільки в Україні залишилося не так багато об`єктів для приватизації, то ми маємо ставити такі умови приватизації, щоб вони були прозорими, публічними, щоб уряд міг чітко пояснити громадськості, де в приватизації державний інтерес і яку вигоду матиме українське суспільство», - сказала секретар РНБО.

Водночас, Р.БОГАТИРЬОВА не уточнила перелік інших питань, які буде включено до порядку денного засідання РНБО 15 лютого.