МЗС Литви: потрібно розглянути питання про військову допомогу Україні

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, повідомляє delfi.lt. "Нам слід було б, на наш погляд, розглянути питання про всіляку допомогу українцям, тому що та криза, яку вони переживають - і економічна, і військова, і політична, тому там де це можливо, ми повинні надати допомогу. Що можемо, ми робимо на національному рівні, але треба домовлятися, щоб і міжнародні організації активніше проявляли себе в цьому відношенні", - сказав міністр журналістам у сеймі Литви.

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Комітети литовського парламенту з закордонних справ та з європейських справ обговорювали позицію Литви на засіданні Ради ЄС, яке відбудеться у вихідні. "Наша позиція чітка і послідовна. Ми будемо домагатися, щоб колеги також принципово і чітко оцінювали ту ситуацію, яка зараз має місце в Україні. Останні події несли елементи агресії. Ми говоримо про так званий гуманітарний конвой, який був досить дивним, не узгодженим ні з українською владою, ні з Червоним Хрестом, порушував міжнародні норми. Ми в п'ятницю ініціювали засідання Ради Безпеки ООН з цього питання. Тепер перед самими подіями в Мінську мали місце і інші факти, які викликають занепокоєння - це прорив бронетехніки, вторгнення парашутистів", - сказав Лінас Лінкявічюс.

"Я вважаю, що наша мета у всіх дискусіях - дати принципову оцінку ситуації і спланувати подальші дії, подальший узгоджений чіткий тиск", - додав він.