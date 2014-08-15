МЗС Литви: З Росії в Україну вторглися 70 одиниць військової техніки

«Ми вкрай стурбовані розвитком ситуації, оскільки, з одного боку, ми багато говоримо про так званий гуманітарний конвой, але в той же час бачимо, що ескалація триває. У нас є повідомлення, що протягом ночі 70 одиниць військової техніки знову перетнули кордон», - заявив журналістам Лінас Лінкявічюс, який прибув на позачергове засідання глав зовнішньополітичних відомств Євросоюзу, передає Голос Америки.

Нагадаємо, РНБО підтвердив, що через пункт пропуску "Ізварине" з території Російської Федерації в Україну в'їхала колона бронетехніки.