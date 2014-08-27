Турчинов ініціює засідання військової ради у зв'язку з наступом військ РФ на Маріуполь - журналіст

Про це в соцмережі написав журналіст Юрій Бутусов з посиланням на свої джерела. Читайте такожВ Україну з РФ прорвалася колона з "Градами", Камаз і "Уралами" з живою силою

Турчинов ініціює засідання військової ради у складі керівництва Міністерства оборони, Генерального штабу, Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби, Служби зовнішньої розвідки для негайного обговорення широкомасштабного вторгнення військ Російської Федерації в Україну, а також наступу російських військ у напрямку Старобешеве, Кутейникове, Амвросіївка, Маріуполь.