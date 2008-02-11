Переговори Нафтогазу з Газпромом перенесли на завтра

16:52, 11 лютого 2008
Політика
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Скоріше за все, на ранок

Переговори НАК "Нафтогаз України" з ВАТ "Газпром" з технічних питань поставок природного газу в Україну і його транзиту до європейських країн, перенесено на вівторок, 12 лютого.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК "Нафтогаз України".

Співбесідник агентства уточнив, що переговори, швидше за все, почнуться вранці.

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