Про що Ющенко хоче говорити з Путіним

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір обговорити з Президентом Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ відносини двох держав у газовій сфері.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, про це він заявив сьогодні на щотижневій зустрічі з головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ та прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

В.ЮЩЕНКО виніс на обговорення коло питань, що стануть предметом переговорів під час його візиту до Російської Федерації. Він наголосив, що важливим питанням порядку денного українсько-російських переговорів стануть взаємовідносини у газовій сфері.

«Це питання неодмінно постане в діалозі двох Президентів», – сказав глава держави.

Також учасники зустрічі обговорили виконання домовленостей попереднього протоколу зустрічі перших осіб держави.

Аналіз стану виконання рішень попереднього протоколу аналогічної зустрічі свідчить про те, що. відповідно до них. урядом на засіданні Кабінету Міністрів України 6 лютого 2008 року знято з розгляду проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо питань приватизації».

Разом з тим, не надійшла інформація щодо відкликання фракціями демократичної коаліції проекту постанови Верховної Ради «Про призначення членів наглядових рад Відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» та Державного експортно-імпортного банку України «Укрексімбанк» (реєстр. № 1422).

На часі має бути виконання також рішення попереднього протоколу зустрічі перших осіб держави щодо прийняття на найближчому засіданні Кабінету міністрів України рішення про врегулювання ситуації на Запорізькому алюмінієвому комбінаті.

У зустрічі також взяли участь секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА, міністри фінансів Віктор ПИНЗЕНИК, палива та енергетики Юрій ПРОДАН, Кабінету міністрів України Петро КРУПКО, голови депутатських фракцій Блоків Юлії Тимошенко та «Наша Україна – Народна самооборона» Іван КИРИЛЕНКО та В’ячеслав КИРИЛЕНКО, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА та його перший заступник – Представник Президента України у Кабінеті міністрів Олександр ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО 12-13 лютого здійснить робочий візит до Російської Федерації. Головна мета візиту – участь у засіданні Українсько-Російської міждержавної комісії.