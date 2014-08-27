Україна серйозно підготується до участі у вересневому саміті НАТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, за словами заступника голови адміністрації президента Валерія Чалого, "ми очікуємо, що це буде дуже важлива подія. Триває опрацювання всіх напрямків по широкому спектру питань взаємодії між Україною і НАТО".

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Як сказав Валерій Чалий, прийняття річної національної програми "Україна - НАТО" в цьому році затягнулося, і напередодні саміту президент доручив активізувати цю роботу. Він відзначив важливу роль партнерства між Україною та НАТО у розвитку системи безпеки у Європі.

Валерій Чалий підкреслив, що питання підготовки до саміту НАТО обговорювалися під час візиту генерального секретаря Андерса Фог Расмуссена в Україну.

Він висловив сподівання, що результати саміту НАТО посилять можливості України у сфері безпеки.

Саміт НАТО пройде в Уельсі (Великобританія) 4-5 вересня.